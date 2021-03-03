Ирина Шейк: «Брэдли — самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека»

Лидия Мартынова

Модель воспитывает дочь Лею от Брэдли Купера. Несмотря на расставание, Ирина и ее экс-избранник сохранили хорошие отношения.

В новом интервью Ирина рассказала о том, как они вместе с актером воспитывают дочь Лею. Девочка проводит много времени и с мамой, и с отцом. «Брэдли — самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека — это просто быть родителем», — рассказала Ирина.

А вот вспоминать о самих отношениях с Купером в разговорах с журналистами модель не любит. У нее есть этому просто объяснение: «Мои прошлые отношения — это что-то, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моего внутреннего мира, которую я не хочу отдавать».

Звезду подиумов ничуть не волнуют слухи о ее личной жизни. «Я не читаю, что публикуют в СМИ. Честно говоря, я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне, то они делают свою работу. Я сосредоточена на своей жизни и своих друзьях. Остальное — просто шум», — отметила Шейк.

По словам звезды подиума, даже с течением времени ее все устраивает во внешности. «Я чувствую себя более комфортно: я люблю свое тело, я люблю поесть, я ценю жизнь. Я действительно думаю, что это то, что сейчас востребовано в модной индустрии», — поделилась Ирина в интервью Elle.com.



Фото: Legion-Media