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Иван-чай - польза и вред напитка для здоровья женщин и мужчин

Иван-чай - польза и вред напитка для здоровья женщин и мужчин
Иван-чай - один из традиционных русских напитков. Чем полезен и вреден иван-чай для организма женщин и мужчин, какими целебными свойствами он обладает, как применяется в медицине, а также как правильно его выбирать и заваривать - в материале РИА Новости.
Что такое иван-чай

Иван-чай (кипрей) - это род многолетних растений семейства кипрейные, которые встречаются повсеместно в странах с умеренным климатом. Из 14 видов растения наиболее широко используются два: иван-чай широколистный и иван-чай узколистный. Первый произрастает на севере Северного полушария, в том числе в арктических областях. Узколистый кипрей - самый популярный вид, который распространен по всей территории России и занимает огромные площади на Урале и Алтае. Иван-чай по-другому называют “огненной травой”, “пожарником”, “скрипуном” и т.д. Также известен как копорский чай.

Россия

По материалам: ria.ru
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