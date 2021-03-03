"Я беременна!": звезда "Ранеток" ждет ребенка от третьего мужа

Вадим Карасев

30-летняя экс-солистка "Ранеток" Женя Огурцова поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда раскрыла, что ждет второго ребенка, сообщает "Стархит".

О важном событии Женя Огурцова, в третий раз вышедшая замуж около года назад, сообщила на своей странице в инстаграме. Для девушки это уже второй ребенок — во время второго брака она родила сына.



МЫ ЖДЁМ РЕБЁНКА! Да-да! Это не шутки! Я действительно беременна! Вы так давно меня спрашивали планируем ли мы беременность и когда же это случится, так что мы с радостью делимся с вами этой приятной новостью!



По словам Жени Огурцовой, до того, как она сделала тест, у нее были обычные признаки ПМС, не более.

Но в день, когда должны были начаться месячные, ничего не произошло. ровно как и на следующий... Тут я начала подозревать, что что-то не так. Я не хотела говорить мужу раньше времени и первым делом позвонила подружке. В панике верещала, чтоб она срочно бежала в аптеку за тестом, а я уже выезжаю к ней! Одна я бы не справилась с волнением. Естественно эмоции у меня зашкаливали.

Несмотря на то, что беременность была запланированная, экс-участница популярной в середине нулевых годов группы "Ранетки" весь вечер не могла поверить в это.

"Постоянно спрашивала подругу, реально ли это происходит. Но Коле я сообщила сильно позже, об этом расскажу в другом посте!" — пообещала звезда.



Женю Огурцову уже поздравила с радостным событием ее экс-коллега по "Ранеткам" Лена Третьякова.

Женя беременна! Так сложно было скрывать эту новость четыре месяца! Вы бы знали! Старалась не говорить о Жене в сторис вообще, чтобы не выдать себя своей счастливой улыбочкой.

Как писал NEWSTES, ранее повзрослевшая солистка "Ранеток" снялась в эротической фотосессии топлес.