"Я беременна!": звезда "Ранеток" ждет ребенка от третьего мужа
30-летняя экс-солистка "Ранеток" Женя Огурцова поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда раскрыла, что ждет второго ребенка, сообщает "Стархит".
О важном событии Женя Огурцова, в третий раз вышедшая замуж около года назад, сообщила на своей странице в инстаграме. Для девушки это уже второй ребенок — во время второго брака она родила сына.
По словам Жени Огурцовой, до того, как она сделала тест, у нее были обычные признаки ПМС, не более.
Несмотря на то, что беременность была запланированная, экс-участница популярной в середине нулевых годов группы "Ранетки" весь вечер не могла поверить в это.
"Постоянно спрашивала подругу, реально ли это происходит. Но Коле я сообщила сильно позже, об этом расскажу в другом посте!" — пообещала звезда.
Женю Огурцову уже поздравила с радостным событием ее экс-коллега по "Ранеткам" Лена Третьякова.
Как писал NEWSTES, ранее повзрослевшая солистка "Ранеток" снялась в эротической фотосессии топлес.