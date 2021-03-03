Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров "Роснефти"

Вадим Карасев

Правительство России выдвинуло экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на пост независимого директора в совет директоров "Роснефти". В списке кандидатов она значится без указания должности.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (г. Москва) согласно приложению", — сообщается в опубликованном на сайте кабинета министров распоряжении.

Среди возможных претендентов на этот пост фигурируют вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин. В качестве независимых директоров: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герард Шредер.

Карин Кнайсль — экс-глава МИД Австрии (занимала эту должность с 18 декабря 2017 года по 3 июня 2019 года). Она также является доктором права, журналистом, исследователем и экспертом в проблемах Ближнего Востока.