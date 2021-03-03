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Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров "Роснефти"

Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров "Роснефти"
Российское правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров "Роснефти", говорится в распоряжении, опубликованном на его сайте.

Кнайсль предложили избрать независимым директором. В списке кандидатов от правительства России она значится без указания должности. С 2017-го по 2019 год Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии. Она также получила степень доктора права. Кнайсль не входит в нынешний состав совета директоров компании.

Помимо этого, для избрания в качестве представителей России в совет директоров и ревизионную комиссию "Роснефти" выдвинули вице-премьера Александра Новака, помощника президента Максима Орешкина, главу "Роснефти" Игоря Сечина. В качестве независимых директоров — исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, председателя правления Marcuard Holding Limited Ханса-Йорга Рудлоффа, председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герарда Шредера. Все они — действующие члены совета директоров "Роснефти".

Экономика

По материалам: ria.ru
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