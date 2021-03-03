Экс-жена Бориса Грачевского сбежала из студии телешоу после обвинений в изменах и шантаже

Лидия Мартынова

Приглашенная на телешоу Анна Грачевская хотела рассказать о том, как сильно любила бывшего супруга. Но ее слова многие друзья режиссера восприняли буквально в штыки. Не выдержав оскорблений в свой адрес, женщина решила покинуть съемку программы.

Брак Бориса и Анны Грачевских продлился четыре года и закончился громким скандалом. Дело в том, что молодую женщину обвинили в изменах звездному супругу. Не простив предательства, Борис Юрьевич развелся с Анной, а в интервью отзывался о ней преимущественно негативно. Единственное, за что режиссер благодарил благоверную — рождение дочери Василисы.

После смерти Грачевского женщина решила вспомнить свою семейную жзнь с мэтром. Как утверждает Анна, режиссер с самого начала не испытывал к ней больших чувств. «Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его. Но вы должны понимать, что я никого не уводила. Боря на момент нашего знакомства был свободен уже лет пять-шесть. И с чего вы взяли, что мы разошлись из-за измен? С чего взяли, что измены вообще были?» — возмушалась Анна в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Слова брюнетки, которая сегодня является телеведущей, возмутили многих друзей Грачевского. Особенно недоволен оказался Владимир Долинский, который не просто накричал на Анну, но еще и обвинил ее в трагедии. «Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом», — уверен Долинский.

Грачевская была так возмущена этими обвинениями, что тут же встала с места и вышла из студии. Вернуться она согласилась лишь после того, как Долинский покинул съемочную площадку. Свое импульсивное поведение Анна объяснила тем, что устала от постоянных обвинений в свой адрес. После развода с Грачевским ее регулярно называли изменщицей. Именно поэтому женщина не любила говорить о бывшем муже.

Сейчас единственное, что волнует Анну — благополучие дочери Василисы. Телеведущая пообещала, что не будет скандалить из-за наследства для ребенка, поскольку уважает память о Грачевском.