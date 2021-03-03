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Эксперт назвал возможные причины отказа банка в открытии счета

Эксперт назвал возможные причины отказа банка в открытии счетаФото: Антон Денисов / РИА Новости

Банки постоянно усиливают контроль и все более тщательно изучают своих клиентов. Именно поэтому им порой отказывают в открытии счета. Возможные причины для этого в интервью с агентством «Прайм» назвал исполнительный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов.

«Причин для отрицательного решения при открытии счета или выпуска карты физическому лицу может быть много. Но чаще всего это неполадки с документами, удостоверяющими личность: отсутствие паспорта или заменяющего его документа, наличие посторонних отметок в документах», — пояснил Перов.

Эксперт также добавил, что гражданину иностранного государства могут отказать из-за непредоставления миграционной карты и других документов, подтверждающих право находиться на территории чужой страны. Кроме того, имя человека можно попасть в черный список из-за мошеннических махинаций или «обнала» в прошлом. При этом если у некоторых кредитных организаций есть расширенные данные, то кто-то блокирует по совпадению фамилии, имени и отчества.

Перов подчеркнул, что у банка можно потребовать документ с обоснованной мотивацией отказа в открытии счета. Если банк не сможет юридически обосновать отказ, это будет расценено как грубое нарушение закона.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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