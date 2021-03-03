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Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС

Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
Сверление края трещины в российском сегменте МКС, к которому космонавты должны приступить в среду, не опасно, хотя временно приведет к росту утечки воздуха, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Если смотреть с технической точки зрения, то взяв сверло 0,5 миллиметра и просверлив им отверстие, имеющаяся утечка примерно утроится к моменту завершения сверления. Если сейчас утечка в сотни раз меньше аварийного значения, то даже после сверления ничего критического не произойдет. Просто нужно действовать оперативно, не оставлять на ночь. В течение часа все можно просверлить и залепить. Никаких особых угроз в этой ситуации не возникает", - сказал Моисеев РИА Новости.

По его словам, ни закрытия люков между российским и американским отсеками, ни подготовки пилотируемых кораблей к экстренной эвакуации экипажа на случай ЧП не потребуется. Также не требуется, чтобы космонавт в момент сверления был одет в скафандр.


"Отверстие будет небольшое, и пока хоть на какое-то значительное значение давление упадет, пройдет большое время. Скажем, то отверстие, которое было обнаружено в корабле "Союз МС-09" в 2018 году, было больше", - отметил Моисеев.

Россия

По материалам: ria.ru
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