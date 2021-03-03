Эксперт рассказал, как россияне заработали на маткапитале

Влада Некрасова

Программа льготной ипотеки под 6,5% и начавшийся после ее старта рост цен на недвижимость дали предприимчивым российским семьям возможность использовать материнский капитал и легально заработать на последующей перепродаже жилья, рассказали РИА Новости эксперты.

По словам эксперта Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Нины Култышевой, "финансово подкованные" граждане летом прошлого года активно брали льготную ипотеку с использованием материнского капитала, а затем через полгода продавали квартиру. Прибыль, по ее словам, могла достигать больше двух миллионов рублей.

Закон не содержит запрета на продажу недвижимости, приобретенной с использованием материнского капитала, пояснила РИА Новости адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Москвы "Щеглов и Партнеры" Юлия Лялюцкая. Более того, по ее словам, закон не требует обязательного проживания в такой квартире, нет запрета на сдачу её в аренду, нет ограничений по квадратуре жилья и количеству других объектов недвижимости в собственности.

"Исключительно в силу настроений рынка и мировой обстановки к концу 2020 - началу 2021 года цена недвижимости изрядно подскочила. Нет ничего предосудительного в продаже подорожавшего объекта", - заметила Лялюцкая.