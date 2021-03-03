Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперт рассказал, как россияне заработали на маткапитале

Эксперт рассказал, как россияне заработали на маткапитале

Эксперт рассказал, как россияне заработали на маткапитале
Программа льготной ипотеки под 6,5% и начавшийся после ее старта рост цен на недвижимость дали предприимчивым российским семьям возможность использовать материнский капитал и легально заработать на последующей перепродаже жилья, рассказали РИА Новости эксперты.

По словам эксперта Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Нины Култышевой, "финансово подкованные" граждане летом прошлого года активно брали льготную ипотеку с использованием материнского капитала, а затем через полгода продавали квартиру. Прибыль, по ее словам, могла достигать больше двух миллионов рублей.

Закон не содержит запрета на продажу недвижимости, приобретенной с использованием материнского капитала, пояснила РИА Новости адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Москвы "Щеглов и Партнеры" Юлия Лялюцкая. Более того, по ее словам, закон не требует обязательного проживания в такой квартире, нет запрета на сдачу её в аренду, нет ограничений по квадратуре жилья и количеству других объектов недвижимости в собственности.

"Исключительно в силу настроений рынка и мировой обстановки к концу 2020 - началу 2021 года цена недвижимости изрядно подскочила. Нет ничего предосудительного в продаже подорожавшего объекта", - заметила Лялюцкая.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный вирус-шифровальщик
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел понимание в сети
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил дополнительный набор детей
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big скрывала свое прошлое
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Купить полиуретан
Купить полиуретан

Топ на сегодня

Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?

Еще по теме

Путин заморозил размер маткапитала до 2020 года
Путин подписал закон о заморозке материнского капитала до 2020 года
Как потратить материнский капитал на недвижимость?
Маткапитал нельзя использовать для приобретения непригодного для жизни жилья, заявила Голикова