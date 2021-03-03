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Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета

Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
Счет в банке порой не получается открыть даже у законопослушных граждан. На фоне давления, которое оказывают на банки регуляторные органы, кредитные организации особенно тщательно проверяют клиентов, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Тимофей Перов.

Они усиливают контроль и изучают своих клиентов, поэтому налицо рост числа отказов при открытии счета.

"Причин для отрицательного решения при открытии счета или выпуска карты физическому лицу может быть много. Но чаще всего — это неполадки с документами, удостоверяющими личность: отсутствие паспорта или заменяющего его документа, наличие посторонних отметок в документах", - говорит эксперт.

Отказать могут, к примеру, иностранцу, если у него всех необходимых для пребывания в стране документов, или тому, кого уличили в мошенничестве прежде. Но бывает, что клиент фигурирует в "черных" списках финансового мониторинга и службы безопасности ошибочно – из-за совпадения персональных данных.


По словам Перова, клиенты вправе потребовать в банке официальное обоснование отказа. Если для этого не было упомянутых в законе оснований, то речь идет о нарушении, заключил он.

Экономика

По материалам: ria.ru
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