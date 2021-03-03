«Это ревность»: жена Геннадия Сайфулина не общается с дочерью актера от первого брака

Анастасия Иванова

За плечами актера два брака. Первый союз потерпел крах из-за алкогольной зависимости избранницы. В этих отношениях у Геннадия Сайфулина родилась дочь Арина, которая так и не смогла поладить с нынешней супругой отца — актрисой Натальей Сагал.

В свое время отец Сагал выступал против ее брака с Сайфулиным, но артистка не стала слушать родителя и пошла на поводу у чувств, о чем нисколько не пожалела — они с мужем счастливы уже много лет.

Единственное, что сегодня печалит Геннадия Рашидовича, так это прохладные отношения между его Наташей и дочерью Ариной.

«Арина не жила с нами в семье, мы ютились в однокомнатной квартире. Я не очень понимала, как можно существовать вчетвером в таких условиях. К тому же у нас с Ариной сложились не самые лучшие отношения. Была ревность как с моей, так и с ее стороны. Поначалу мы ладили, но потом все испортилось», — разоткровенничалась Сагал на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

А вот дочь Натальи Даниловны и Геннадия Рашидовича Анастасия смогла найти общий язык с сестрой.

«У мамы с Аришей сложилась своя история, а я что? Я была ребенком. Как-то папа сказал, мне, что я одна являюсь адекватным человеком в семье и, наверняка, не хочу познакомиться с сестрой на его могиле. Потом он спросил, могу ли я позвонить Арине. Мне тогда было лет 20, и я связалась с ней. И вот с тех пор мы состоим в хороших дружеских отношениях», — подчеркнула младшая наследница артиста.