Юлия Барановская: «Замужество не может сделать тебя счастливой»

Лидия Мартынова

Около 10 лет телеведущая состояла в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей. Пара рассталась, так и не дойдя до загса. И даже спустя годы Юлия Барановская не торопится под венец, поскольку уверена: брак далеко не залог счастья.

Дети Барановской вовсю сватают ее, желая устроить личную жизнь мамы. Но сама Юлия пока не торопится делать столь ответственный шаг.

«Да, это всегда происходит забавно и трогательно: «Мам, ну что? Он тебе совсем не нравится?». Или: «Мам, ты на отдых платьев набрала — значит, надо одеться к ужину. А то ты опять в джинсах и майке пойдешь!» Я знаю, что Яна (дочь телезвезды, — прим. «NewsTes.ru») постоянно загадывает желание, чтобы мама всегда была счастлива и вышла замуж», — отмечает ведущая.

Сегодня Юлия Барановская уверяет, что вполне довольна своей жизнью и без штампа в паспорте.

«Замужество само по себе не может сделать тебя счастливой, как и любой другой внешний фактор. Ты можешь быть в самом красивом месте на Земле, с самыми лучшими людьми, в невероятном наряде с шикарным макияжем, но абсолютно несчастной. Потому что каждый человек счастлив внутри себя», — подчеркнула телеведущая в интервью Teleprogramma.pro.