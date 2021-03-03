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Юрист раскрыла план действий при получении «билета банка приколов» в банкомате

Юрист раскрыла план действий при получении «билета банка приколов» в банкоматеФото: Twitter / @cherinfo

Банкоматы часто работают некорректно. В частности, бывают случаи, когда клиентам вместо настоящих денег выдают «билеты банка приколов» — фальшивки. План, как действовать в такой ситуации, раскрыла в беседе с агентством «Прайм» председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Она отметила, что в настоящее время вероятность получить в банкомате поддельные деньги мала. Однако в 2018 году произошел случай, когда россиянин положил на банковскую карту фальшивые купюры, а банкомат считал их как настоящие.

Несмотря на то, что с тех пор большинство устройств заменили, в некоторых регионах все еще стоят банкоматы старого образца, способные допустить подобную ошибку.

«При обнаружении фальшивки необходимо незамедлительно позвать свидетеля и вызвать полицию. Все автоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи сувенирной купюры самим аппаратом, поэтому в качестве доказательства данная запись будет очень кстати», — рассказала Сулим.

Юрист также добавила, что в такой ситуации возвращать «билет банка приколов» обратно не следует. Нужно дождаться правоохранителей и зафиксировать нарушение. В случае, если подмена обнаружилась уже после выхода из отделения банка, следует зафиксировать номер техники, выдавшей фальшивку, и обратиться в банк.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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