Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ

Вадим Карасев

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Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко раскрыла в беседе с агентством «Прайм», как россиян обманывают при КТ и МРТ-исследованиях.

По ее словам, некоторые медицинские организации намеренно сообщают недостоверные сведения об используемом оборудовании. «Для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ — не менее 1,5 тесла», — уточнила эксперт.

Юрист пояснила, что если в кабинете нет специальной техники, а персонал не обладает квалификацией для проведения исследования с применением контрастных препаратов, то пациентов уговаривают пройти исследование без контрастного усиления.

По словам Гриценко, есть аппараты китайского и европейского производства. Последние стоят дороже и в большинстве случаев рассчитаны на более сложные задачи. В случае, если необходимо подтвердить либо опровергнуть диагноз, то лучше выбирать европейские аппараты.

Кроме того, клиники могут предлагать пройти исследование по низкой цене, объясняя это различными акциями и скидками. Однако на хорошем оборудовании скидок быть не может, поскольку его себестоимость и обслуживание обходятся для клиники дорого.

Для КТ и МРТ-исследований протоколами установлено разное время. КТ может проводиться в течение 10-15 минут, для МРТ это — 45 минут — 1 час, заключила специалист.