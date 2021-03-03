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Как вдова Владимира Коренева отреагировала на появление его внебрачных детей

Как вдова Владимира Коренева отреагировала на появление его внебрачных детей

Известный артист скончался в январе этого года. После его смерти объявилось несколько человек, называющих себя родственниками звезды. Все они побывали в эфире популярных телешоу.


Только ДНК-тест Евгении Харьковой, которая называет себя внебрачной дочерью актера, показал родственную связь с артистом. А вот история о сыне Коренева Алексее Куранове так ничем и не закончилась.

Сегодня в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» появилась 24-летняя внучка Владимира Борисовича — Тамара. Своего отца Алексея Куранова девушка почти не помнит, так как он погиб, когда ей было пять лет. «Я знала как данность, что по крови у меня дедушка Коренев. У меня полная семья, своя. Не было потребности следить за другой», — призналась Тамара.

Когда в ходе телефонного разговора вдову Коренева спросили, что она думает о внебрачном сыне мужа, та высказалась весьма резко. «Это все ложь, все неправда, все придумано. Ну мало ли, похож. У него курносый нос, карие глаза, а у Володи — светлые. Придумывают знакомые какие-то. Куранов — слышу первый раз эту фамилию. Какой-то бандит был вообще. Давно уже умер. Мать его тоже уже умерла. Придумывают из мухи слона», — заявила Алевтина Константиновна. 

Алевтина Константиновна сомневается, что у Владимира Борисовича мог быть роман со студенткой, которая родила ему сына. Ее удивляет, зачем все эти люди пытаются доказать родство с их семьей, ведь никакого наследства Коренев не оставил. 

«Видите, когда это было? 60 лет назад! Господи, Боже мой! Поищите у всех детей, может, еще кого найдете. У него не было никакого наследства, квартиры нет, машины и дачи — тоже. ДНК? Там все это неправда! Это кто-то ляпнул, так же как и первая внебрачная дочь. Эта тетка, видимо, куда-то приехала, перетрахалась со всеми актерами, а потом всех не запомнила и решила: «А! Вот там Коренев приезжал на концерт!». И все», — заявила вдова.

Дочь Владимира Коренева сильно переживает смерть отца. Ирина вспоминает, как они все вместе подхватили коронавирус, но им с мамой удалось вылечиться. 

«Мы заболели все вместе. Мама, папа и я. Этот Новый год был тяжелейший. 25 декабря папу повезли на КТ и положили в больницу. 25 умирает наш кот. 29 папу подключают к ИВЛ. Второго января он умер. Не знаю, как жили в эти дни. Ему говорили, что он выкарабкается. Все время думаешь, что они вечные. Когда мы гуляли с моей внучкой, она упала, заплакала и сказала, что потерялась. Наверное, я немного потерялась сейчас, без папы. Он как бы был моим языком, моими мыслями, мне не хватает такого общения, тяжело», — призналась Ирина в эфире «России 1». 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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