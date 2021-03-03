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Как вымахали! Бритни Спирс впервые за долгое время показала подросших сыновей

Как вымахали! Бритни Спирс впервые за долгое время показала подросших сыновей

В браке с Кевином Федерлайном Бритни родила двоих сыновей — Шона и Джейдена. Певица давно не показывала мальчиков широкой публике. Но сегодня решила опубликовать свежий снимок с подросшими наследниками, которые, к слову, живут не с ней, а с отцом.


Звездная мама посвятила трогательный пост своим детям, отметив, что очень гордится их хорошим воспитанием.

«Как же летит время! Мои мальчики уже такие большие! Осознавать то, как быстро растут дети, тяжело. Особенно мамам мальчиков. Мне очень повезло, потому что мои ребята — настоящие джентльмены и очень добрые. Я не публиковала их фотографии, потому что они находятся в таком возрасте, когда хотят самовыражаться. И я это полностью принимаю. Но наконец-то они разрешили мне опубликовать этот снимок», — поделилась 39-летняя Спирс.

Напомним, после появления на свет детей в жизни поп-принцессы настал тяжелый этап: Бритни увлеклась алкоголем и запрещенными препаратами, из-за чего чуть не сошла с ума. И без того плачевную ситуацию усугубляли назойливые папарацци, которую повсюду караулили звезду.

Певице понадобилось несколько лет, чтобы прийти в себя и избавиться от тяжелой зависимости. Сейчас Спирс живет в свое удовольствие, но, похоже, не торопится радовать фанатов новинками в творчестве.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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