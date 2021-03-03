Какого числа Вербное воскресенье в 2021 году

Вадим Карасев

Вербное воскресенье — один из самых важных дней Великого поста. Каждый год оно выпадает на разные даты, поэтому важно помнить о нем заранее, чтобы успеть подготовиться.

Вербное воскресенье — последний праздник перед православной Пасхой. Это одновременно радостный и трагичный день.

Тайный смысл Вербного воскресенья

Это воскресенье, которое предшествует началу Страстной седмицы — последней недели Великого поста. Это самая важная неделя, ведь именно в этот период вспоминается предательство Христа Иудой, его распятие и смерть на кресте.

Согласно писанию, перед тем, как началась Страстная неделя, Господь въехал в Иерусалим на осле. Люди тогда думали, что он новый иудейский царь. Они были рады его видеть, поэтому бросали ему под ноги пальмовые ветви в честь уважения и любви. В России пальм нет, поэтому вместо них символом приветствия Христа являются ветви вербы.

По этой самой причине принято срывать веточки, освящать их в храме и держать дома. У этого дня две стороны. Кажется, что это светлый праздник, но на самом деле это не так. Христос знал, что ему предстоит принять мученическую смерть. Он знал, что люди ошибаются, думая, что он будет властвовать на Земле. Через несколько дней они будут не приветствовать его, а кричать «распните его».

Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году

Страстная неделя начинается 26 апреля, а Вербное воскресенье выпадает на 25 апреля. Не забудьте заранее срезать веточки вербы и поставить их дома. Освящение вербы происходит не только в воскресенье, но в субботу вечером, на богослужении.

Не стоит забывать о том, что Вербное воскресенье — это часть Великого поста. В этот день нужно молиться, соблюдая правила питания. 25 апреля запрещается есть мясо, молочную продукцию, но зато можно кушать рыбу.

Издревле считалось, что познакомиться с приятным человеком 25 апреля — хорошая примета. Это отличный день для общения с близкими, родителями, детьми. Не стоит никуда ходить и веселиться. Лучше побыть дома, заняться простыми делами.