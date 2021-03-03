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Кантемир Балагов пишет сценарий с Мариной Степновой для следующего фильма

Кантемир Балагов пишет сценарий с Мариной Степновой для следующего фильма
Кантемир Балагов работает над сценарием своего следующего фильма в соавторстве с лауреатом литературной премии "Большая книга" Мариной Степновой, события драмы происходят в родной для режиссера Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн".

"Когда Кантемир работает над сценариями своих фильмов, то сначала он придумывает историю, которую хочет рассказать, ее будущих героев и мир, в котором эти герои живут. А после этого он объединяется с большим писателем, насыщающим этот мир жизнью, характеры – кровью, а историю – структурой. Так было в свое время с писателем Александром Тереховым и сценарием к фильму "Дылда", сегодня это творческий союз с Мариной Степновой", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.

По словам Балагова, после прочтения романа Степновой "Женщины Лазаря" он сразу понял, что хочет работать с ней.

"Каждая следующая ее книга лишь усиливала мое желание. Меня поражали ее слово, характеры ее героев и эмоции, которые я испытывал. Я очень счастлив, что над следующим фильмом мы с Мариной работаем вместе. Наш сценарий называется "Моника" - это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть", - приводит слова Балагова пресс-служба.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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