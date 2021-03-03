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Китайский суд признал нетрадиционную ориентацию болезнью

Китайский суд признал нетрадиционную ориентацию болезнью

Суд в провинции Цзянсу в Китае поддержал авторов учебника, в котором гомосексуальность признается психическим расстройством. Это поставило точку в многолетней борьбе активистов, пытающихся оспорить в законном порядке формулировку, использованную в университетском руководстве по ментальным отклонениям, пишет Reuters.

В сентябре прошлого года суд постановил, что выдвинутая претензия не более чем результат "разницы в восприятии". По словам собеседника агентства, заседания не состоялось: судьи просто озвучили решение.

Представители сексуальных меньшинств опасаются ухудшения их положения в стране после этого события. Один из активистов сказал, что описание в учебнике так же неточно, как и утверждение о  вращении Солнца вокруг Земли.

Гомосексуализм в КНР с 1997 года перестал считаться уголовным преступлением, а в 2001 году он был исключен из перечня психических отклонений. Однако китайское общество в целом негативно относится к открытому проявлению нетрадиционной ориентации. Большинство геев стараются скрывать свои личные отношения от родных и вступают в традиционный брак, чтобы отвести от себя подозрения.

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По материалам: uposters.ru
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