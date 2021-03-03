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Кравчук заявил об обострении на Донбассе и обвинил Россию

Кравчук заявил об обострении на Донбассе и обвинил Россию

Обострение ситуации на Донбассе — это такой ответ России на санкции, на международное давление и на активные действия Украины. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук.

«Тишина» стала меньше «тишиной» чем была, скажем, неделю назад. То есть стреляют больше, есть много раненых, много контуженных… Думаю, Россия почувствовала, что давление на нее усиливается. И в таких случаях, как показывает опыт, оппонент пытается доказать, что он тоже, мол, не спит. И он начинает действовать", — считает Кравчук.

По словам политика, Россия таким образом реагирует на резкие шаги США и Европы, на санкции, на активность президента Зеленского, Рады и украинской переговорной делегации.

В целом Кравчук выступает за адекватный ответ россиянам. «Нам нужно на силу отвечать силой… Когда нас бьют, мы не будем делать вид, что это провокация», — считает он.

Напомним, за последний месяц обстановка на фронте заметно обострилась. Есть раненые при обстрелах, гибнут бойцы ВСУ из-за активности вражеских снайперов.

Фото leonid-kravchuk.com.ua

Украина

По материалам: fakty.ua
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