Ксения Бородина считает, что любящая себя женщина не будет меняться ради кого-то

Вадим Карасев

Меняйся или я уйду! Такую фразу говорят некоторые мужчины своим женщинам. А далее список требований: вставь грудь, филейную часть, сузь талию, начни худеть. И это может продолжаться бесконечно. Сам ультиматум уже унизителен. Он уже нарушает границы. Женщина бегает, пилит нос, канат ягодицы, перекрашивается из брюнетки в блондинку, теряет себя.Для меня это не понятно. Зачем женщине мужчина, который хочет быть не с ней, а с двумя силиконовыми шариками? Если ты сама пришла к тому, что тебе хочется это сделать, то не вопрос! Но не заставлять!!! Если имплантат и размеры для него важнее личности, внутреннего мира, души - то может стоит его отправить в пешее путешествие на поиски внешнего идеала?Я уверена, когда с людьми случается любовь - они любят и морщинки, и недостатки и тело, которое может быть далеко от стандартов, ведь чувство рождает касание душ - это гораздо важнее. Женщинам нужно это понять и усвоить, что свою ценность они определяют и устанавливают сами. Эта ценность не в буферах, не задницах, не в желание переделаться, а именно в своей самодостаточности. И ни одна самодостаточная, любящая себя женщина не будет меняться ради кого-то, только ради себя, если этого хочет она. А вот нужны ли жертвы ради ультиматума, отдельный вопрос. Ради кого меняться стоит, ваше мнение?