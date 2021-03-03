Купить полиуретан

Роман Иванов

В середине XX столетия немец Отто Георг Байер совершил настоящую промышленную революцию, представив общественности полиуретановый материал. Главное, за что полимер ценят во всем мире, — способность видоизменяться, что делает его универсальным. Если нужен качественный и недорогой полиуретан, купить его можно напрямую у производителя, компании «Литтек».

Характеристики полиуретана

Производство полиуретана – это технологический процесс, при котором полимерному веществу придаются те или иные свойства посредством добавления различных компонентов. Благодаря этому корректируется жесткость и пластичность изделия. Полиуретан прекрасно держит геометрическую форму, пригоден для многократной переработки, очень износоустойчив. Помимо этого, материал обладает следующими достоинствами:

Устойчивость к воздействию щелочей и кислот, что позволяет применять полиуретановые изделия в химотрасли. Плотность. В зависимости от назначения изделия, показатель варьируется от 30 до 300 кг/м2. Твердость. Параметр составляет от 40-98 единиц по шкале Шора. Эластичность. Диэлектрические свойства. Способность не пропускать воздух. Невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Возможность придания любой формы и структуры поверхности. Простота обработки. Малый вес. Стойкость к влиянию смазок и жиров (однако не терпит воздействия бензола и толуола). Неподверженность грибкам и микроорганизмам. Способность быть как прозрачным, так и иметь плотные темный цвет. Отличная сопротивляемость влаге. Сохранение характеристик при температуре от -60 °C до +80 °C. Некоторые марки выдерживают нагрев до +140 °C.

Еще одно несомненное преимущество, которым может похвастаться полиуретан — цена. При всех своих плюсах материал стоит недорого, особенно если заказывать его напрямую от производителя.

Где приобрести полиуретан

Предприятие «Литтек» занимается производством полиуретановой продукции и РТИ на протяжении многих лет. Здесь можно приобрести готовые изделия либо заказать товары по индивидуальному заказу.

Для «Литтек» не существует понятия крупных и маленьких клиентов, внимание уделяется абсолютно каждому заказу. Для компаний, которые являются постоянными клиентами производителя, разработана партнерская программа, делающая сотрудничество еще более выгодным.

Высокий класс изделий и четкое соблюдение сроков выпуска – кредо производственного предприятия, так что клиент может не сомневаться, что получит заказ вовремя. Качество продукции одно из лучших на рынке, притом что стоимость товаров очень демократичная.

Вся продукция, предлагаемая покупателям, соответствует техническим нормам и сопровождается сертификатами качества.