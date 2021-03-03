Любовь Успенская показала соски на светской тусовке

Влада Некрасова

67-летняя королева русского шансона Любовь Успенская продолжает удивлять общественность своими провокационными выходками. На этот раз артистка не побоялась выйти в свет в обтягивающем платье, надетым на голое тело.

Сегодня Любовь Успенская посетила pre-party премию Жара Music Awards. Для мероприятия актриса выбрала облегающее мини с откровенным вырезом. Не будем скрывать, что фигура у Успенской ого-го! Похоже, так считает и сама актриса. Любовь решила не надевать лифчик под платье, а показать торчащие соски. Успенская явно не разделяет консервативных взглядов относительно нижнего белья.

Некоторые гости мероприятия решили, что артистка с помощью такого наряда ищет себе нового кавалера. Другие же посчитали образ Любови Успенской слишком откровенным и косо смотрели на нее. Отметим, что исполнительнице хита «Кабриолет» есть чем похвастаться. С недавних пор Успенская заявила, что всегда открыта к новым экспериментам и теперь выходит на сцену всегда в мини и ботфортах.

А как ты считаешь, это выглядит вызывающе или сексуально? Пиши свое мнение в комментариях.