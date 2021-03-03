Любовница Павла Мамаева обратилась к адвокатам из-за травли его жены

Лидия Мартынова

Накануне супруга футболиста заявила, что он изменяет ей с женщиной по имени Ирен, которая живет в Испании. Там у спортсменов из ФК «Ростов» проходили сборы.

Алана не постеснялась не только провести свое расследование о том, кем является девушка, с которой у ее супруга случилась связь, но и обнародовать в социальных сетях ее данные: номер телефона, документы с именем и фамилией. Ирен решила не оставлять поведение Мамаевой безнаказанным. «Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы пожать соответствующий судебный иск», — написала Ирен в Instagram.

Напомним, что накануне Алана отметила в социальной сети: «Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК «Ростов». Ранее у Павла уже случались интрижки на стороне. В 2018-м, когда он попал в тюрьму, Алана узнала, что до заключения он изменял ей.

«Но самое интересное... Сейчас эта девка переживает, что была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что он ее обманул, что у него любовницы были. Типа жена его не смущала. Она уверена, что у них отношения», — говорила тогда жена Мамаева.

Алана смогла простить Павла, а в прошлом году их отношения стали даже лучше, чем когда-либо. «Я реально заново влюбилась в своего мужа. У нас все классно. Отличный секс и взаимопонимание. Если все на карантине переругались, то у нас, напротив, все идеально!» — делилась Алана в интервью «Точки Nад И».