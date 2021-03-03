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Лучшие талисманы на любовь, удачу и деньги в марте 2021 года

Лучшие талисманы на любовь, удачу и деньги в марте 2021 года

Мартовская энергетика очень сильна и позитивна, но это не значит, что талисманы вам будут не нужны. Наоборот, они помогут направить мощные потоки энергии в правильное русло и обрести успех во всех сферах жизни.


Многие ошибочно полагают, что в марте миром правит энергия Огня, но это не так. На самом деле, львиная доля созидательной энергии приходится на стихию Воды. В связи с этим многие талисманы должны будут относиться именно к этой мощной силе. Главным качеством успешных людей станет умение избавляться от обид, зависти и злости. В этом вам помогут пять эффективных способов.

Талисманы на любовь в марте

Камень гранат. Это один из сильнейших талисманов любви. Его помощь будет очень кстати, потому что март можно назвать временем расцвета чувств и эмоций. Гранат поможет вам направить свои силы и энергию в правильное русло, особенно если вы находитесь в поисках второй половинки.

Тем, кто уже находится в отношениях, стоит пользоваться почаще камнем кораллом. Также полезными станут элементы одежды с узорами в полоску. Они помогут удержаться в седле в это непредсказуемое, яркое время.

Для женщин отличным талисманом любви станет герань. Можно купить такое растение, если его нет в вашей коллекции. Оно будет полезным не только в марте, но и круглый год.


Лучшие талисманы на деньги

Платиновые украшения лучше любых других сочетаются с энергией марта, особенно в 2021 году. Этот металл напрямую связан с энергией стихии Воды и Воздуха. Лучше пока избегать ношения золотых изделий, так как они будут блокировать платиновые.

Из финансовых камней-талисманов стоит выделить авантюрин. Это камень большой денежной удачи. Также он является главным покровителем творческих людей. Авантюрин подсказывает дорогу к счастью, дарит легкость, желание двигаться дальше. Он помогает не только тем, кто занят в креативной сфере, но и тем, кто желает легче выходить победителем из сложных ситуаций.

Лучшие талисманы на удачу на март

Лучшие талисманы на удачу в марте — это вещи, подаренные близкими людьми: одежда, украшения, аксессуары и так далее. Весной мы все связаны невидимой нитью, поэтому те вещи, которые дарят вам приятные воспоминания о человеке, принесут удачу в трудную минуту.

Красная нить из шерсти или хлопка. Привязывается красная нить на ведущую руку, на два узла. Красная нить — источник удачи и уверенности в себе. Она поможет вам не упасть в грязь лицом.

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По материалам: dailyhoro.ru
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