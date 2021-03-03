Лунный день сегодня 3 марта 2021 года

Вадим Карасев

Первая неделя весны в самом разгаре. Астрологи рассказали, каким будет настроение Луны в этот день, в каких сферах нас ждут победы и достижения, а в каких лучше пока повременить с рисками и авантюрами.

Эта среда обещает быть крайне благоприятной, ведь сегодня зеркальная дата. Править миром будет Тройка, значит, это очень духовный день. Энергия Луны наилучшим образом сочетается с 3 марта. По этой причине астрологи рекомендуют не сидеть без дела, а начинать действовать, стараться работать над собой и над изменением жизни к лучшему. У вас должно все получиться.

Фаза Луны: убывающая Луна в Скорпионе, да еще и в первый день пребывания в этом Знаке — это мощнейший источник мотивации, сил и новых стремлений. Такое положение идеально сочетается с энергией числа Три. Стихия Воды в этот 20 лунный день правит балом.

Магнитные бури 3 марта: магнитного возмущения сегодня точно не ожидается, так что метеочувствительные люди могут быть спокойны.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

любовь и романтика;духовное развитие;борьба с негативными привычками;научная деятельность;творчество;начало новых проектов.провокации;лень;уныние.

Дома сегодня нужно проводить время за теми занятиями, которые для вас играют наиболее важную роль. Можно убраться, если вы давно планировали навести порядок. Если вы работаете дома, то наведение порядка будет почти обязательным пунктом. Вечером можно пригласить гостей. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что полезным будет домашнее уединение.

Что надеть в эту среду

Эта духовная среда диктует правила энергетической моды. Одежда должна вам нравиться — это самое главное правило. При выборе цвета стоит обращать внимание на такие цвета, как фиолетовый, зеленый, желтый, оранжевый, голубой, белый. Они будут полностью синхронизированы с числом 3 и с энергетикой Луны в Скорпионе.

Из камней-талисманов эксперты выделяют авантюрин, гранат, бирюзу, аквамарин, турмалин и коралл. Это будут самые лучшие помощники. В сочетании с платиной их сила вырастет еще больше.

Любовь и отношения 3 марта

Попробуйте посвятить большую часть времени сегодня любви и романтике. Это отличный выбор для тех, кто устал от одиночества или очень хочет внести позитивные коррективы в текущие отношения, избавившись от ссор и недоразумений. Это идеальный день для планирования совместных дел, знакомств.





Не исключено, что в вашей жизни появится человек с важной кармической миссией. Поначалу он может показаться очередным знакомым, но через некоторое время вы поймете, что именно его слова и действия становятся причиной важных перемен в вашей жизни. Будьте предельно добры к близким людям, не провоцируйте никого на споры.

Финансы и работа в 20 лунный день

В эту среду можно начинать новые проекты, открывать бизнес, менять работу, ходить на собеседования. Также полезно совершать некоторые покупки: приобретать одежду, украшения для дома, духовные предметы типа икон, крестиков, ароматических свечей и так далее.

В такие дни полезными будут сильные заговоры на удачу, аффирмации на успех. На работе лучше не давать никому пустых обещаний. Можно и даже нужно навести порядок на рабочем месте, привести в порядок рабочий стол на компьютере. Это очень продуктивный день для представителей научной сферы, людей творческих профессий.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Пока миром правит Тройка, Скорпион и убывающая Луна, астрологи советуют активно медитировать. Велика вероятность того, что вы сможете найти ответы на вопросы, которые тревожат вас уже много дней, месяцев или даже лет. Это идеальный день для походов в церковь, мечеть, синагогу. Можно молиться, общаться с духовными наставниками.

Астрологи отмечают, что день идеально подходит для борьбы с негативными привычками и выработкой новых, позитивных привычек. Можно начинать заниматься спортом, пересматривать свой режим. Это должно очень хорошо отразиться на продуктивности в целом.