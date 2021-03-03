Мать Собчак возмутили "бомжового вида" люди возле Совфеда
Сенатор Людмила Нарусова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству выразила удивление тем, что одиночные пикеты не запрещены в нашей стране.
"Мы ведь, по-моему, приняли закон о недопустимости одиночных пикетов, так? Есть у нас? Одиночные пикеты можно проводить?" — поинтересовалась она у коллег по комиссии, на что те ответили, что такого закона нет, а одиночные пикеты разрешены, если человек соблюдает дистанцию 50 м от другого пикетчика.
Негодование Нарусовой вызвали активисты, вышедшие с пикетами к зданию Совфеда.
Председатель комитета Андрей Клишас предложил Нарусовой разработать законопроект о запрете одиночных пикетов, но она категорически отказалась.