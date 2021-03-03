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Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта

Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Цены на цветы в преддверии праздника 8 Марта "кусаются", мужчины этим недовольны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов", - заметила она на заседании Совфеда.

По мнению спикера, завышенные цены на цветы объясняются тем, что отечественные цветоводы поставлены в неравные условия с зарубежными поставщиками. "Для наших цветоводов НДС был 10 процентов, его подняли до 20 процентов. А зарубежные идут на льготных условиях", - заявила Матвиенко.

Экономика

По материалам: ria.ru
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