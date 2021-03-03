Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » МИД рассказал о причине новых антироссийских санкций ЕС и США

МИД рассказал о причине новых антироссийских санкций ЕС и США

МИД рассказал о причине новых антироссийских санкций ЕС и СШАМария ЗахароваФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Реальная причина новых антироссийских санкций США и ЕС — это попытка отвлечь внимание от своих проблем. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Полный контакт», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Одна из частей всей этой кампании — отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», — пояснила дипломат.

По ее словам, в ЕС эти проблемы коснулись организации массовой вакцинации от коронавируса: там не могут согласовать единый подход к решению. США, в свою очередь, хотят создать «образ борца за справедливость» в сфере химического разоружения.

Ранее представитель МИД отмечала, что Вашингтон и Брюссель предприняли враждебный выпад против Москвы, объявив об очередных санкционных мерах для ее «наказания». Захарова обратила внимание на то, что Белый дом культивирует образ внешнего врага, так как запутался во внутренних проблемах.

2 марта США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный вирус-шифровальщик
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел понимание в сети
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил дополнительный набор детей
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big скрывала свое прошлое
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Купить полиуретан
Купить полиуретан

Топ на сегодня

Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?

Еще по теме

Россия рассказала о стоящей за партнерством ЕС и США русофобии
МИД России призвал США не играть с огнем после ввода новых санкций
Полный дилетант: МИД оценил слова британского министра обороны об атаке России
США не запугают РФ ультиматумами — Захарова