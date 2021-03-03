Милана Тюльпанова: «После попытки суицида меня отправили в клинику для душевнобольных»

Алексей Вольцев

Три года назад в жизни звездной блондинки настали тяжелые времена: Милана чуть было не покончила с собой, но вовремя одумалась. После этого Тюльпановой пришлось пройти лечение в специализированном медучреждении, где она познакомилась с людьми, которые помогли ее душевному восстановлению.

Преодолев ряд испытаний, Милана все же смогла вернуться к нормальной жизни. Сегодня она старается помочь девушкам, попавшим в такую же ситуацию, что и она.

«У меня была попытка суицида, после чего меня поместили в клинику для душевнобольных. Там я встретила своего психолога, которая сказала, что не я одна виновата в том, что произошло», — призналась блондинка.

Напомним, в то время Тюльпана состояла в браке с футболистом Александром Кержаковым, которому родила сына Артемия. Два года назад пара со скандалом развелась — Милана обвинила избранника в абьюзе. После расставания экс-супруги долго не могли решить вопрос об опеке над ребенком, дело даже дошло до суда. Со временем все решилось в пользу Тюльпановой — теперь Артемий проживает с ней. Надо отметить, что Кержаков всеми способами хотел отвоевать наследника.

«Саша опубликовал видео, на котором видно, как сын плачет при встрече со мной. Ситуация была следующая: Саша завел сына в комнату и быстро вышел оттуда. Разумеется, ребенок был напуган, но я постаралась сделать все, чтобы не усугублять ситуацию. У нас же были и хорошие встречи, когда Артемий называл меня мамой, но Саша их не показывает. На одной из наших первых встреч сын начал очень сильно, гипертрофированно плакать. Когда дети видят незнакомца, они так не плачут. Я подозреваю, что бывший муж показывал ребенку мои фотографии и говорил какие-то гадости», — сетовала в то время Тюльпанова.