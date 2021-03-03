Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Мининский университет и Союз КВН Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Мининский университет и Союз КВН Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Мининский университет и Союз КВН Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина и Общественная организация «Союз КВН Нижегородской области» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие школьного и студенческого движения КВН в регионе с помощью официальной лиги КВН «Нижний Новгород» и юниор-лиги «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба вуза.

Первое организационное собрание по набору студентов в межфакультетские команды КВН пройдет 4 марта, а игры в Мининском университете стартуют 8 апреля.

«КВН играет важную роль в жизни студенчества. Вот уже 64 года команды КВН – визитные карточки вузов, воплощение ярких, творческих студенческих проектов. Данный жанр способен дать основу для развития практически всех направлений культурно-творческой деятельности университета. Для Мининского университета это особенно важно, поскольку педагог – это настоящий универсал, который, помимо обучения, должен уметь организовать и провести любое мероприятие, сформировать коллектив и реализовать проекты», – сказал и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Планируется организовать межфакультетское движение КВН Мининского университета, подготовить команды для участия в играх высших дивизионов Международного союза КВН. У вуза имеется необходимая база для этого: площадки для репетиций, игр, медиацентр с полным техническим оснащением для подготовки видеоматериалов, опыт проведения масштабных онлайн-мероприятий.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Донская митрополия прокомментировала камингаут священника из Ростова
Донская митрополия прокомментировала камингаут священника из Ростова
Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала советскому солдату
Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала советскому
Ольга Любимова рассказала о реализации национального проекта "Культура" в регионах
Ольга Любимова рассказала о реализации национального проекта
Прохор Шаляпин высылает голые фотки старым женщинам
Прохор Шаляпин высылает голые фотки старым женщинам
Группа HammAli & Navai распадается: «Мы добились, чего хотели. Пора двигаться дальше»
Группа HammAli & Navai распадается: «Мы добились, чего хотели.
Трагическая новость пришла про Андрея Губина
Трагическая новость пришла про Андрея Губина
Су-27 сопроводил американские бомбардировщики В-1В над Балтикой
Су-27 сопроводил американские бомбардировщики В-1В над Балтикой
Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал
Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал
В Москве отреставрируют музей Отечественной войны 1812 года
В Москве отреставрируют музей Отечественной войны 1812 года
Российский стендап-комик объяснил причины ненависти к КВН
Российский стендап-комик объяснил причины ненависти к КВН
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток
Доктор Комаровский ответил назвавшему его «усатой сволочью» зрителю
Доктор Комаровский ответил назвавшему его «усатой сволочью» зрителю

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?

Еще по теме

В Мининском университете состоялся первый выпуск программы «Лидерство в образовании: командная траектория»
В Мининском университете обсудили на международном уровне вопросы дистанционного обучения
Мининский университет подписал соглашение с Кишиневским государственным педагогическим университетом имени Иона Крянгэ
Студенты из Италии рассказали об обучении в Мининском университете