Мининский университет и Союз КВН Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Лидия Мартынова

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина и Общественная организация «Союз КВН Нижегородской области» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие школьного и студенческого движения КВН в регионе с помощью официальной лиги КВН «Нижний Новгород» и юниор-лиги «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба вуза.

Первое организационное собрание по набору студентов в межфакультетские команды КВН пройдет 4 марта, а игры в Мининском университете стартуют 8 апреля.

«КВН играет важную роль в жизни студенчества. Вот уже 64 года команды КВН – визитные карточки вузов, воплощение ярких, творческих студенческих проектов. Данный жанр способен дать основу для развития практически всех направлений культурно-творческой деятельности университета. Для Мининского университета это особенно важно, поскольку педагог – это настоящий универсал, который, помимо обучения, должен уметь организовать и провести любое мероприятие, сформировать коллектив и реализовать проекты», – сказал и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Планируется организовать межфакультетское движение КВН Мининского университета, подготовить команды для участия в играх высших дивизионов Международного союза КВН. У вуза имеется необходимая база для этого: площадки для репетиций, игр, медиацентр с полным техническим оснащением для подготовки видеоматериалов, опыт проведения масштабных онлайн-мероприятий.