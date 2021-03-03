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Минпросвещения России запускает акцию «Мисс педагогический университет»

Минпросвещения России запускает акцию «Мисс педагогический университет»

В преддверии Международного женского дня состоится конкурс «Мисс педагогический университет», в котором могут принять участие студентки педагогических вузов или учителя, получившие диплом не более трех лет назад.

«Расскажите о своей профессии ярко и необычно: запишите видеовизитку длительностью не более двух с половиной минут о своих жизненных целях и планах в педагогической деятельности, поделитесь своей мечтой, увлечениями и озвучьте свой девиз», – предлагают организаторы акции.

С 8 до 21 марта видеоролик необходимо опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Инстаграм», сопроводив хештегами #мисспедвуз, #япедагог, и продублировать размещение в специально созданном разделе сайта. От каждого педагогического вуза подать заявку может неограниченное количество участниц.

Уже 22 марта начнется онлайн-голосование. Видеовизитки участниц будут каждые два дня выкладываться в телеграм-канале «Педвузы». Визитки, набравшие наибольшее количество голосов, проходят в следующий этап.

Чтобы проголосовать, нужно быть подписанным на телеграм-канал «Педвузы».

Лучшие работы будут опубликованы на официальных ресурсах Министерства просвещения Российской Федерации, а победители получат памятные призы.


Общество

По материалам: edu.ru
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