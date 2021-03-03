Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.

Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал премьеру об особенностях работы предприятия. Оно существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки. На заводе также изготавливаются товары из крови и пантов марала. Всего в производстве ООО "Нарине" находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.

Сначала премьер осмотрел цех отработки мумие. Замдиректора завода продемонстрировал Мишустину таблет-пресс, который производит биологически-активную добавку из мумие, в состав которого входят органические кислоты, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов.


После этого в других цехах премьер посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов, в числе которых "Горно-Алтайский бальзам". Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия, в его состав входит 22 вида трав.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный вирус-шифровальщик
Сотрудников российских компаний атаковал неизвестный
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел понимание в сети
Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил дополнительный набор детей
Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
Ви разозлил АРМИ своим телом в новом влоге и попал в тренды
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big скрывала свое прошлое
«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении
Купить полиуретан
Купить полиуретан

Топ на сегодня

Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Раскрыты детали введения санкций США против России из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?

Еще по теме

Электрик с Урала разбогател на продажах советских БАДов в США
Директор Тамбовского порохового завода Козлов уволился после пожара
Путин посетил завод по производству авиационных двигателей в Уфе
Губернатор Подмосковья посетил завод по сборке автомобилей в Токио