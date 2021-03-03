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Мясников посоветовал отказаться от инструкции к лекарствам

Мясников посоветовал отказаться от инструкции к лекарствамФото: @drmyasnikov.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам отказаться от чтения инструкций к лекарствам, поскольку все эффективные лекарства могут оказывать отрицательное действие на организм. Выпуск программы «О самом главном» опубликован на YouTube.

Специалист заявил, что не существует лекарств без побочных действий. «Самое вредное, что может быть, — это читать инструкции. Эти бумажки написаны не врачами и не для пациентов. Не зря в США вы никогда не увидите таких бумажек», — сказал Мясников.

По его словам, в США дозировку каждому пациенту назначает врач. Мясников выразил мнение, что люди ничего не понимают в противопоказаниях, кроме того, дозировки, указанные в инструкциях, часто устаревшие. «Если врач ориентируется на эту бумажку, то это плохой врач», — отметил он.

Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности популярных обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов. Главным их недостатком специалист назвал то, что подобные препараты крайне вредны для желудка. Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты могут вызывать кровотечения. Мясников добавил, что нестероидные противовоспалительные препараты являются ведущей причиной инфарктов и инсультов.

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По материалам: lenta.ru
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