Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам платным лечением

Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам платным лечением

Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам платным лечением

Жителям Николаева, отказывавшимся вакцинироваться от COVID-19, при заболевании коронавирусом придется лечиться за свой счет. Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил в ходе прямого эфира, транслировавшегося на Facebook.

Мэр заявил, что в Николаеве началась вакцинация местных жителей от COVID-19. Но тем, кто напишет отказы от нее, в случае заболевания коронавирусом придется лечиться за свои средства, а не за счет Национальной службы здоровья Украины.

«Это около 5−10 тысяч гривен в сутки», — подчеркнул Сенкевич.

По его словам, в Николаеве уже вакцинировались 160 медиков, работающих с «ковидными» пациентами.

Ранее сообщалось, что в Украине началась онлайн-запись на добровольную вакцинацию от COVID-19.

Фото: pixabay.com

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Финал конкурса «История местного самоуправления моего края» пройдет в мае
Финал конкурса «История местного самоуправления моего края» пройдет в
В Москве с 22 марта по 22 мая пройдет второй этап всероссийского фестиваля «Футбол в школе»
В Москве с 22 марта по 22 мая пройдет второй этап всероссийского
Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере образования
Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере образования
Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцев
Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцев
Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам платным лечением
Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам
Путин потребовал от силовиков «мониторить интернет»
Путин потребовал от силовиков «мониторить интернет»
Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти
Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти
Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Детям из многодетных семей в России захотели выделить бюджетные места в вузах
Детям из многодетных семей в России захотели выделить бюджетные места
Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач
Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач

Топ на сегодня

Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

Еще по теме

"У меня тут небольшая проблема": мэр Николаева сообщил, что болен коронавирусом
Городскому голове Николаева Сенкевичу объявили импичмент
В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили более 20 новых случаев COVID-19
"Поймал коронавирус": нардеп от ОПЗЖ заболел COVID-19