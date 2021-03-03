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Мошенники научились шантажировать россиян через Telegram

Мошенники научились шантажировать россиян через Telegram

Мошенники научились шантажировать пользователей Telegram, собирая о них информацию с помощью ботов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов по безопасности. Злоумышленники вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт человека или рассказать какие-то пикантные сведения о нем близким и коллегам по работе.

Начальник отдела информационной безопасности "Серчинформ" Алексей Дрозд рассказал, что аферисты могут использовать в своих целях сервис MailSearchBot, который изначально создавали для проверки украденных паролей. 

"Чаще всего мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус и все действия в Сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль", — уточнили в компании-разработчике бота LeakCheck.

Также преступники могут представиться службой безопасности сервиса и предложить поменять пароль. Напуганные граждане, переживающие за свои снимки и переписки, верят злоумышленникам и следуют их указаниям. В результате аферисты получают полный доступ к чужому профилю.

Ранее NEWSTES писал, что данные миллионов пользователей популярных VPN-сервисов утекли в Сеть.

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По материалам: uposters.ru
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