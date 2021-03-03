Москва увеличила в девять раз объем финансирования технологического бизнеса

Вадим Карасев

Объем финансовой поддержки технологических компаний со стороны московских властей в 2020 году вырос в 9 раз. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Субсидии позволили предприятиям компенсировать часть расходов на приобретение или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность.

В 2020 году город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года.

Чаще всего поддержкой пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера: за год они получили 434 млн рублей.



Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Его работу курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Среди участников кластера — фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов.