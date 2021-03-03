Москва увеличила в девять раз объем финансирования технологического бизнеса
Объем финансовой поддержки технологических компаний со стороны московских властей в 2020 году вырос в 9 раз. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Субсидии позволили предприятиям компенсировать часть расходов на приобретение или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность.
Чаще всего поддержкой пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера: за год они получили 434 млн рублей.
Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Его работу курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Среди участников кластера — фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов.