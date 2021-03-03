Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Москва увеличила в девять раз объем финансирования технологического бизнеса

Москва увеличила в девять раз объем финансирования технологического бизнеса

Объем финансовой поддержки технологических компаний со стороны московских властей в 2020 году вырос в 9 раз. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Субсидии позволили предприятиям компенсировать часть расходов на приобретение или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность.

В 2020 году город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года.

Чаще всего поддержкой пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера: за год они получили 434 млн рублей.

Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Его работу курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Среди участников кластера — фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Роснефть" подала иски к Bloomberg, "Новой газете" и "Важным историям"
"Роснефть" подала иски к Bloomberg, "Новой газете" и "Важным историям"
Трехлетний ребенок нашел дома тайник отца с наркотиками и отравился
Трехлетний ребенок нашел дома тайник отца с наркотиками и отравился
В Россию придет аномальный холод
В Россию придет аномальный холод
В российском селе пожаловались на похороны под окнами школы
В российском селе пожаловались на похороны под окнами школы
В европейской стране обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса
В европейской стране обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию
В Белом доме отказались от перезагрузки отношений с Россией
В Белом доме отказались от перезагрузки отношений с Россией
ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом
ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом
На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока — 2"
На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока — 2"
Степанов не видит разницы между вакцинами Covishield и AstraZeneca
Степанов не видит разницы между вакцинами Covishield и AstraZeneca
В Грузии напали на офис партии Саакашвили
В Грузии напали на офис партии Саакашвили
Обнародованы детали проведения ОГЭ в 2021 году
Обнародованы детали проведения ОГЭ в 2021 году
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Еще по теме

Москва увеличила субсидии для бизнеса на закупку отечественного оборудования
Власти Москвы выделили субсидии еще 63 компаниям почти на 39 млн рублей
Объем кредитов на сельхозработы в России в 2016 году вырос на 26,6%
Кредиты на сельхозработы к 8 сентября выросли до 218,28 миллиарда рублей