Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении

Вадим Карасев

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В течение недели атмосферное давление в Москве будет снижаться и к выходных дойдет до минимальных значений. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в среду, 3 марта, давление будет в районе 746 миллиметров ртутного столба. На следующий день этот показатель упадет на 11 единиц. К воскресенью будет отклонение от нормы на 15-20 миллиметров ртутного столба — до 729 единиц. В понедельник, 8 марта, давление подрастет на 10 пунктов.

Нормой атмосферного давления для столицы считается 748 миллиметров ртутного столба.

1 февраля в России произошла геомагнитная буря. Ожидалось усиление солнечного ветра, истекающего из выступа южной полярной корональной дыры. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко предупреждала, что такие явления могут повлиять на самочувствие людей с заболеваниями сердца и сосудов.