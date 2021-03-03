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Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел понимание в сети

Мужчина отказался финансово помогать беременной бывшей и нашел понимание в сетиФото: Unsplash

Мужчина рассказал, что отказался финансово помогать бывшей возлюбленной, которая беременна. Свою историю описал пользователь Reddit с ником exandmoney. Его аргументы нашли понимание у пользователей сети: большинство согласились с решением автора.

27-летний exandmoney объяснил, что они были с 25-летней бывшей партнершей вместе около полугода, но даже в это время их отношения были не в лучшем состоянии. Так, по его словам, каждый из них мог встречаться с другими людьми. В итоге они решили расстаться.

Через месяц после этого девушка написала ему, что беременна и что ребенок от него. Мужчина же знал, что она была близка не только с ним, поэтому предложил девушке условие — сдать тест на отцовство. «Ее рассердило, что я сомневаюсь в родстве ребенка», — описал он реакцию возлюбленной. Он подчеркнул, что если тест подтвердит отцовство, то он «100 процентов готов вместе с ней воспитывать младенца».

Однако девушка настояла, что тест будет сделан только после рождения. Автор пояснил, что не хочет рисковать и потом разбираться в суде, что он не отец и не должен платить алименты. За это время exandmoney начал готовиться к потенциальному отцовству: копить деньги, читать книги о воспитании детей, составил список одежды и мебели для младенца.

По словам автора, беременная в настоящее время не в лучшем финансовом положении, поэтому она начала спрашивать его об одолжении денег на ребенка. Он заметил, что друзья негативно оценивают требование о тесте, считая его крайне равнодушным к проблемам беременной. Однако в комментариях большинство пользователей выступили в его поддержку. V0mitBucket отметил, что он обоснованно переживает о правовых вопросах такого шага и что друзья, осуждающие его, на самом деле тоже не помогали бы ей, хотя и уверяют в обратном.

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По материалам: lenta.ru
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