Музыкальный феномен Райза

Вадим Карасев

Популярный исполнитель в жанре электронной музыки, диджей и рэпер, музыкальный продюсер и фрешмэн, о котором 6 лет только и говорят критики, поклонники и другие артисты. Он собирает полные залы на больших концертных площадках Москвы, Петербурга и других городов. Кто же он? Правильно, это Руслан Райз.

Руслан выступает в совершенно невероятном стиле. Когда он на сцене, оттуда плещется необузданная энергия, которую подхватывают зрители и заряжаются ей. Артист выпустил 4 альбома, а некоторые клипы, например, «Моя истина», набрали несколько сотен тысяч просмотров. Такой невероятный взлет всего за несколько лет музыкальной карьеры.

Руслан регулярно принимает участие в различных интернет-батлах, был финалистом «Рэпомании». Его треки «Котята», «Пикачу», «Один День» часто можно услышать в эфире «Studio 21», «Радио Метро» и других популярных радиостанций.

Он становился участником различных передач на телевидении, был приглашенным специалистом в программе Первого канала «Мужское и женское». Давал развернутые интервью журналистам «России», ТРК «Санкт-Петербург», Первого канала.

У Руслана очень насыщенный график, но он старается не пропускать значимые питерские музыкальные тусовки. Он принимал участие как исполнитель или диджей на 2KG, AVG, Galant Pro, «Объединенном Студенческом Фестивале» и других мероприятиях. Практически ежегодно как приглашенный исполнитель выступает на «Алых Парусах», а концерт с его участием транслируется по «Пятому каналу».

Руслан был гостем на «Маятнике Фуко», фестивале красок, проходившим по всей стране. Ежегодно принимает участие в концертах, посвященных дню первокурсника. Выступал на таких мероприятиях в клубах ZAL, А 2, Космонавт, Аврора, где собирал до 10 тысяч человек. Ему неоднократно приходилось работать на одной сцене с Моргенштерном, Хенси, Тимати, Клавой Кока, ЛСП, Лукаверос, группой Интонация и другими популярными исполнителями.

За плечами Руслана два полноценных тура по всей России с концертами в 60 городах плюс многочисленные выступления в Республике Беларусь.

Сейчас Руслан записывает сразу три альбома. Они должны выйти в свет во второй половине 2021 года. А наступающим летом предстоит новый большой концертный тур по 65 городам РФ и РБ.



Прослушать творчество артиста:

https://music.yandex.ru/artist/7755506