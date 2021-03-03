На Байконуре обокрали стартовую площадку "Бурана"

Вадим Карасев

Неизвестные похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами со стартовой площадки № 110 на космодроме Байконур, передает "Рен ТВ".

Пропажу заметила служба охраны ФГУП "ЦЭНКИ" — "Космический центр "Южный", обеспечивающая безопасность объекта, после чего начальник охранного предприятия обратился в полицию. В заявлении он указал, что радиодетали последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их уже не было. Кроме того, входная дверь сооружения № 3, где находится стартовая площадка, была взломана. Пока стоимость украденного оценивается в 5 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил дело по статье о краже. Как отмечает телеканал, под подозрение могут попасть как сотрудники космодрома и охранники, так и посторонние люди. Стартовая площадка № 110 ограждена по всему 6-километровому периметру колючей проволокой, высота забора превышает 2 метра. При этом сигнализацией сооружение не оборудовано, внутри площадку охраняют девять человек, а с внешней стороны патрулирует полиция.

Стартовая площадка № 110 известна тем, что с нее был произведен беспилотный пуск космического корабля многоразового использования "Буран".