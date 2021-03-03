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На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока — 2"

На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока — 2"
После запуска газопровода "Северный поток — 2" Украина может потерять три миллиарда долларов, однако данный ущерб "некритичен", об этом в интервью НСН заявил экс-министр экономики страны, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

"Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно", - отметил Лановой.

Россия

По материалам: ria.ru
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