Надежда Ермакова побывала на приеме у психолога и рассказала, как он провел «уборку» в её голове

Вадим Карасев

Со мной этого никогда не должно было случиться... Как девушка вроде не глупая, сегодня попала к психологу Михаилу Лабковскому. Скажу так, впечатления неоднозначные, но в моей голове провели генеральную уборку. Да, мне не стыдно признаться, что иногда моих ресурсов не хватает справиться со стрессом, и я обращаюсь за помощью к психологу. Видеоуроки этого психолога я смотрела в ютубе еще лет 6-7 назад. И так, мне стало легче, душевный нарыв прорвал и появилась ясность в голове... Что я для себя вынесла:мужчина - не троллейбус, один ушел, подъедет следующий.не стоит бояться остаться одной, кто-то не может выйти замуж ни разу, а кто-то и 3, и 4 раза там побывала. Вопрос не в нехватке мужиков.нет смысла тратить время на долгие встречалки или демоверсию сожительства, если у мужчины нет в планах создать с вами семью в ближайшее время.нормальная девушка не хочет замуж, но она хочет встретить любимого мужчину и выстроить здоровые, не токсичные отношения.если мужчина поступает плохо по отношению к вам (предает, изменяет, тиранит) надо сразу уходить. Невротики в этом случае выберут отношения и дадут второй шанс, нормальные люди выберут себя и уйдут из этих отношений.на вопрос Лабковского «если мужчина предал вас, почему вы от него не ушли? Ответ убил: я люблю же его! И так отвечала каждая вторая, кто боялась уйти от тирана, кто живет с абтезером, кто является любовницей и т.д.Сколько сегодня в зале было красивых, одиноких девушек всех возрастов, у них было всего 2 вопроса: где познакомиться с нормальным мужчиной? И как выйти замуж? Скажите, честно, вы хотя бы раз обращались за помощью к психологу? Кого из интересных психологов читаете? Может на кого-то подписаны?