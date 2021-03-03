Настя Паршина гордится тем, что рядом с ней такой мужчина как Никита

Вадим Карасев

Я очень завидую себе… Завидую тому, что со мной рядом такой мужчина, как Никита. Сейчас, я как никогда, чувствую его заботу и внимание. Я, в прямом смысле, «за мужем», пусть наш брак пока еще официально не зарегистрирован. Мне нужен был именно такой мужчина – главный, решающий проблемы. Я иногда шучу: у нас в семье все честно – я создаю проблемы, а Никита их решает.А еще я по-настоящему счастлива. Даже не знаю, как это описать, потому что счастье нельзя «обозвать» словами – оно есть где-то внутри. Его просто чувствуешь. Это большое умение – успеть зафиксировать счастье внутри себя. Неважно, от красивого заката оно, от покупки нового платья или от поцелуя любимого — у каждого свое.Важно зафиксировать: «О! Вот сейчас я счастлива! Это круто!». Меня этому учила мама, а сейчас я мечтаю научить этому нашего малыша, который скоро появится на свет. Мне так хочется, чтобы, он думал и говорил: «Я вырос в счастливой семье и знаю, как жить счастливо дальше…». Мы семья! Мы команда!