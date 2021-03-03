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National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"

National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его "монстром", который "с каждым днем становится все смертоноснее".

Как указал автор материала, журналист Марк Эпископос, Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты "Реликт", усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель.

Россия

По материалам: ria.ru
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