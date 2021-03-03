Назван главный драйвер восстановления мировой экономики

Вадим Карасев

Фото: Gary Cameron / Reuters

Потребители в крупнейших экономиках мира накопили 2,9 триллиона долларов во время пандемии. Это огромные средства, которые эксперты называют главным драйвером для восстановления экономики, пишет Bloomberg.

Около 1,5 триллиона долларов накоплений приходятся на США. Это вдвое превышает среднегодовой рост ВВП страны и эквивалентно годовому объему производства Южной Кореи. Ряд экспертов считают, что эти деньги будут потрачены на шопинг, рестораны, развлечения, туризм и спорт.

Другие полагают, что люди направят средства на покрытие долгов или не будут их вовсе тратить, пока кризис в области здравоохранения не пройдет и рынок труда не восстановится. Если американцы потратят все сэкономленные деньги, то это приведет к экономическому росту до девяти процентов (по нынешнему прогнозу увеличение составит 4,6 процента). Если сбережения останутся неизрасходованными, то ВВП, скорее всего, вырастет всего на 2,2 процента.

Ранее сообщалось, что глобальный долг вырос в 2020 году до рекордного 281 триллиона долларов — это в 3,5 раза больше размера самой мировой экономики. Уже через полтора года объем займов может дорасти до 300 триллионов. Долг увеличился в прошлом году на 24 триллиона долларов, такие темпы стали рекордными.