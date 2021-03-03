Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в МосквеФото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Одну из самых высоких зарплат в Москве может получать ветеринарный врач вызывной службы — до 300 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь высшее ветеринарное образование и опыт работы от года. Самые высокооплачиваемые вакансии названы в исследовании «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Также до 300 тысяч рублей может получать монтажник стальных дверей. От будущего работника требуется опыт работы не менее трех лет, наличие профессионального инструмента, а также навык проведения сварочных работ. Дизайнер интерьера с опытом работы от трех лет может претендовать на 250 тысяч рублей ежемесячно.

В сфере строительства требуется специалист по тендерам с опытом работы от года. Успешному кандидату работодатель обещает платить до 250 тысяч рублей. Высокие зарплаты доступны и IT-специалистам. Например, веб-программист с опытом работы не менее двух лет может получать до 250 тысяч рублей. До 200 тысяч в месяц станет зарабатывать программист 1С. От 200 тысяч рублей предлагают врачу-дерматокосметологу и зубному технику-керамисту.

Пандемия коронавируса заставила людей по всему миру работать меньше, говорится в исследовании ZipRecruiter. Доля вакансий, где предлагается четырехдневная рабочая неделя, за последние несколько лет увеличилась втрое. На 10 тысяч соискателей приходится 62 вакансии с такими условиями.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Финал конкурса «История местного самоуправления моего края» пройдет в мае
Финал конкурса «История местного самоуправления моего края» пройдет в
В Москве с 22 марта по 22 мая пройдет второй этап всероссийского фестиваля «Футбол в школе»
В Москве с 22 марта по 22 мая пройдет второй этап всероссийского
Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере образования
Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере образования
Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцев
Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцев
Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам платным лечением
Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам
Путин потребовал от силовиков «мониторить интернет»
Путин потребовал от силовиков «мониторить интернет»
Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти
Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти
Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Детям из многодетных семей в России захотели выделить бюджетные места в вузах
Детям из многодетных семей в России захотели выделить бюджетные места
Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач
Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач

Топ на сегодня

Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

Еще по теме

Названы самые высокооплачиваемые работы на удаленке
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в июне
СМИ назвали вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
До миллиона рублей. В РФ назвали вакансии с самой высокой зарплатой