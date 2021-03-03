«Нереальный секси!» — мокрый Чонгук взорвал Twitter

Лидия Мартынова

Чонгук (Jungkook) из BTS имеет уникальную способность: он восхищает людей даже в те моменты, когда ничего не делает. Абсолютно ничего… Например, лежит уставший с закрытыми глазами после длинного концерта или сидит на диванчике в ожидании выхода на сцену.

Но, поверьте, когда это парень специально пытается очаровать своих зрителей, тогда вся планета находится в реальной опасности. Айдол настолько горяч, что, кажется, может «поджечь» что-нибудь своей красотой. А теперь ближе к делу… Готовы посмотреть на самую потрясающую гифку с участием Куки? Давайте подготовимся к этому событию. Кадр, который вы увидите, был вырезан из шоу «Run BTS!», где мальчики решили поиграть в забавный «водяной квест» и устроили на съемочной площадке целый аквапарк. Самым невезучим оказался Макнэ. Его засунули в прозрачную трубу и при каждом неверном движении своих товарищей Кук вынужден был ощущать на себе, как огромное ведро воды выливается ему на голову. Возможно, ангелочку это было не по нраву, но АРМИ, как они сами выразились, «очень даже заценили секси-съемку» BigHit.