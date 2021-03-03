Невестка Елизаветы II рассказала о состоянии здоровья принца Филиппа

Лидия Мартынова

Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 99-летний принц Филипп уже чувствует себя лучше, рассказала в среду его невестка герцогиня Корнуоллская Камилла.

В среду она вместе с принцем Чарльзом посетила центр вакцинации на юге Лондона.

"Он немного лучше. Держим кулачки", – отметила герцогиня, слова которой приводит РИА Новости.

О госпитализации мужа королевы сообщили 17 февраля. По сведениям британских СМИ, принц Филипп пребывает в бодром расположении духа, а его нахождение в больнице не связано с коронавирусом. Планируется, что он останется в медучреждении еще на неделю, завершит обследование и отдохнет. С 2017 года принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях. Он избегает появлений на публике.

сообщало, что принц Гарри признался в своем главном страхе.