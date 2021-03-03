Никогда не задавайте им эти вопросы! ТОП фраз АРМИ, которые дико бесят BTS

Лидия Мартынова

Не секрет, что мальчики «Бантан» очень часто дают интервью журналистам с разных уголков света. Конечно, айдолы не признаются в том, что устают от банальных светских бесед, но иногда по их мимике видно, что они сильно скучают, выслушивая изо дня в день одни и те же вопросы как от представителей СМИ, так и от поклонников.

Проанализировав многие интервью с участием «Бэнтанов», мы составили небольшой список советов для зрителей трансляций BTS, которые вы можете использовать в следующий раз во время написания сообщений в общий чат кумиров.

Не задавайте тривиальные вопросы!

«С какими знаменитостями вы хотите сотрудничать?», «Кто является вашим кумиром?», «Расскажите немного о новом альбоме?» — те самые фразы, которые айдолы не могут терпеть. Пожалуйста, выкиньте их из головы и заставьте артистов поразмышлять о чем-то оригинальном.

2. Не говорите о личной жизни ребят!

Южнокорейские селебы сильно раздражаются от вопросов о любовных связях и постоянно прячут глаза. Не создавайте неловких ситуаций для зайчиков!

3. Прекратите осматривать айдолов с ног до головы и писать хвалебные отзывы о красоте музыкантов, ведь они не куклы!

Знаменитости настолько привыкли к тому, что на них «молятся»… А иногда им просто не достает нормального живого и человеческого общения!