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Никогда не задавайте им эти вопросы! ТОП фраз АРМИ, которые дико бесят BTS

Никогда не задавайте им эти вопросы! ТОП фраз АРМИ, которые дико бесят BTS

Не секрет, что мальчики «Бантан» очень часто дают интервью журналистам с разных уголков света. Конечно, айдолы не признаются в том, что устают от банальных светских бесед, но иногда по их мимике видно, что они сильно скучают, выслушивая изо дня в день одни и те же вопросы как от представителей СМИ, так и от поклонников.


Проанализировав многие интервью с участием «Бэнтанов», мы составили небольшой список советов для зрителей трансляций BTS, которые вы можете использовать в следующий раз во время написания сообщений в общий чат кумиров.


Не задавайте тривиальные вопросы!

«С какими знаменитостями вы хотите сотрудничать?», «Кто является вашим кумиром?», «Расскажите немного о новом альбоме?» — те самые фразы, которые айдолы не могут терпеть. Пожалуйста, выкиньте их из головы и заставьте артистов поразмышлять о чем-то оригинальном.

2. Не говорите о личной жизни ребят!

Южнокорейские селебы сильно раздражаются от вопросов о любовных связях и постоянно прячут глаза. Не создавайте неловких ситуаций для зайчиков!

3. Прекратите осматривать айдолов с ног до головы и писать хвалебные отзывы о красоте музыкантов, ведь они не куклы!

Знаменитости настолько привыкли к тому, что на них «молятся»… А иногда им просто не достает нормального живого и человеческого общения!


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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